Belém 410 anos: Público lota Portal da Amazônia à espera de Xand Avião e Carabao

O Portal da Amazônia recebeu um grande público na noite deste domingo (11) para celebrar os 410 anos de Belém. A expectativa era alta para as apresentações da Domingueira especial de aniversário, que contaria com shows de Xand Avião e Carabao nas próximas horas.

A programação gratuita teve início ainda pela tarde, oferecendo diversas atrações. O público teve acesso a shows musicais, DJs, atividades de lazer, serviços de saúde e variadas opções de gastronomia.

A festa de aniversário de Belém também incluiu ações culturais para toda a família. Para facilitar o acesso ao local do evento, linhas especiais de transporte público foram disponibilizadas para o deslocamento do público.

Atrações da Domingueira de Aniversário

A celebração dos 410 anos de Belém no Portal da Amazônia consolidou a festa como um ponto de encontro. Moradores e visitantes lotaram o espaço para aproveitar as atividades e aguardar os shows aguardados.