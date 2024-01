Belém antes e depois: fotojornalista registra modificações ocorridas na capital ao longo do tempo

A “cidade das mangueiras”, originalmente nomeada como Feliz Lusitânia, completa 408 anos nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Belém do Pará, a primeira capital da Amazônia, era habitada por indígenas, como Tupinambás e Pacajás, quando Francisco Caldeira Castelo Branco chegou. Desde então, a cidade passou por inúmeras modificações causadas pela natureza e por mãos humanas.

O fotojornalista Ray Nonato registrou algumas das mudanças da capital paraense ocorridas ao longo dos anos. No projeto “Belém da Memória”, Ray compara antigas fotografias, datadas no período de 1865 a 1907, de pontos da cidade com novas imagens, capturadas em 2013.

“Algumas dessas imagens são pouco conhecidas do público e muito diferentes daquelas expostas na internet. Algumas delas foram extraídas de cartões postais datados de mais de um século”, fala o fotojornalista. Ray tem quase quatro décadas de jornalismo e é membro da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet Pará). Confira abaixo antes e depois de Belém.

Fundado em 15 de fevereiro de 1878, o Theatro da Paz nasceu durante o Ciclo da Borracha para satisfazer a sociedade. O engenheiro militar José Tibúrcio de Magalhães é responsável pelo início do projeto, com inspirações no Teatro Scala de Milão, na Itália. O local foi a primeira casa de espetáculos da Amazônia. O teatro é localizado na Avenida da Paz, no bairro Campina. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

A Rua Conselheiro João Alfredo, localizada no bairro Campina. O endereço foi estabelecido em 1727 com a freguesia do bairro, no qual se estabeleceu, em seu entorno, o comércio de Belém. Hoje em dia, a rua no centro histórico da cidade é a principal via da capital paraense. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

O Palácio Antônio Lemos, localizado no centro histórico de Belém, foi tombado em 1942 pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Atualmente, o palácio localizado no bairro Cidade Velha é sede da Prefeitura de Belém. Em seu frontão, estão as estátuas de três deuses do Olimpo: Atena, deusa da sabedoria, inteligência, do senso de justiça e das artes; Hermes, deus do comércio, da riqueza, da sorte, dos ladrões, da diplomacia e da viagem; e Héfesto, deus da metalurgia, dos artesãos, do fogo e dos vulcões. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

O Instituto Lauro Sodré teve sua construção iniciada em 1894. Após 5 anos, o local recebeu o nome de Instituto Paraense de Educandos Artífices, durante o governo de Paes de Carvalho. Atualmente, o prédio, localizado na Avenida Almirante Barroso, no bairro Souza, é sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

O 5º Grupo Escolar do Estado ou Grupo Escolar Barão do Rio Branco fica localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro Nazaré. Atualmente, o local é sede da Escola Estadual Barão do Rio Branco, que completa 113 anos de fundação no dia 10 de março de 2024. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

O coreto central da Praça Batista Campos foi chamado, por mais de um século, de Pavilhão Harmônico 1º de dezembro. O local era utilizado para apresentações musicais. Em 1983, a praça foi tombada pelo município como patrimônio histórico e também foi eleita como a praça mais bonita do Brasil, em 2005. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

Localizado na maior feira ao ar livre da América Latina, o Mercado de Ferro do Ver-O-Peso, também chamado de Mercado de Peixe, foi construído conforme a ideia dos engenheiros Bento Miranda e Raymundo Vianna. O espaço no bairro Campina é feito de ferro trazido da Europa e com a cobertura principal em telha tipo Marselha. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

Localizada na Praça Floriano Peixoto, no bairro São Brás, a caixa d’água de ferro tem capacidade para 1,57 mil litros. A obra é um marco histórico do saneamento de Belém e foi chamada de “Torre Eiffel de Belém do Pará”. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, localizada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, foi erguida em 1909. Com nove sinos, o Santuário de Nazaré foi tombado pelo Departamento de Patrimônio do Estado do Pará em 1992. O local é o mesmo onde imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada por Plácido José de Souza. A imagem original permanece no altar-mor da basílica e, a cada ano, durante o Círio de Nazaré, recebe um novo manto. (Ray Nonato / @agencia.imagens2.8)

