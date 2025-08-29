Bel para Meninas: fãs relatam que protesto 'flopou'

O protesto convocado pela influenciadora Bel Peres contra o YouTube, a ser realizado na tarde desta sexta-feira, 29, não aconteceu. Fãs que compareceram ao local designado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, relataram que a jovem permaneceu por 10 minutos e "foi embora".

"Estou aqui no local do encontro e a Bel ficou aqui por dez minutos e foi embora", relata uma das fãs. "Se a Bel quisesse um protesto era para ficar o dia inteiro, e não para ir embora", completa outra. Até a publicação deste texto, a influenciadora não havia comentado sobre os relatos dos fãs.

A movimentação foi convocada pela influenciadora após o YouTube remover seu canal de vídeos, Bel Para Meninas. A remoção aconteceu no último dia 20 de agosto, quando a plataforma deletou uma série de canais brasileiros diante da repercussão do vídeo de Felca sobre adultização.

Segundo a denúncia feita pelo youtuber, o canal continha vídeos com humilhações desde que a menina era criança, quando ela aparecia na companhia da mãe, Fran. O canal de sua mãe também foi excluído.

"Dói ver tudo que eu e minha família construímos ao lado do YouTube, com o apoio deles, ser jogado fora de repente", escreveu Bel nessa quinta-feira, 28, em suas redes sociais. Segundo ela, um dos funcionários do YouTube havia dito em reunião que seu canal não violava as diretrizes da comunidade, dias antes da exclusão.

Na convocação, feita por meio de uma publicação em seu Instagram, Bel afirmava que iria tirar fotos e interagir com todos os fãs. "Vou receber todo mundo, tirar foto, gravar vídeo, abraçar. Quem não puder vir, engaja aqui! Marca @youtubebrasil e cobra justiça. Levem cartazes, tinta para pintar o rosto", pede.

Protesto esvaziado e tímido

Apesar da promessa, nada disso aconteceu.

Vídeos publicados no TikTok pelos poucos manifestantes que se deslocaram até a Faria Lima nesta sexta exibiam menos de 10 participantes no local, que ficaram sentados na grama conversando.

"Achei que ia ter protesto, achei que ia ter gente levantando cartaz, gente gritando, mas nada. Estava todo mundo sentando conversando. A Bel marcou o protesto para o meio dia, deu 13h e ela foi embora", diz uma das presentes.

Ainda de acordo com os relatos, os jovens aproveitaram o encontro para fazer amizade e, diante do sumiço de Bel, resolveram ir lanchar antes de pegarem o metrô e voltarem para suas casas.

Em seu Instagram, Bel compartilhou algumas fotos mostrando seus preparativos antes de ir para o protesto. Ela interrompeu as publicações após prometer que faria uma transmissão ao vivo durante a noite.