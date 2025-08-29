Capa Jornal Amazônia
Cultura

'Bel para Meninas' convoca fãs para protesto contra YouTube após exclusão de canal

O YouTube deletou uma série de canais brasileiros por "violarem as políticas de segurança infantil"

Estadão Conteúdo
fonte

A influenciadora Bel Peres (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora Bel Peres, conhecida por seus vídeos no canal do YouTube Bel para Meninas, convocou os seus fãs nessa quinta-feira, 28, para um protesto na Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, contra a plataforma.

No dia 20 de agosto, o YouTube deletou uma série de canais brasileiros por "violarem as políticas de segurança infantil" da plataforma. Entre os canais excluídos estava o da influenciadora de 18 anos. A jovem, no entanto, não concorda com a exclusão e decidiu se manifestar sobre o assunto.

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Bel aparece com uma camiseta e com um boné com os dizeres "Salve Bel para Meninas (real)" e "#Justiça", além de um cartaz escrito "YouTube, não apague a nossa história".

Sem falar nada, a influenciadora olha para a câmera e encara o público. Após o final do vídeo, um letreiro convoca os fãs do canal para um "protesto pacífico por justiça" nesta sexta-feira, 29, a partir das 12h, em frente ao prédio do Google.

O que aconteceu com 'Bel para Meninas'

O canal Bel para Meninas foi excluído do YouTube no dia 20 de agosto, duas semanas após a repercussão do vídeo do influenciador Felca sobre adultização. Após a denúncia dele, uma série de canais foram deletados pela plataforma por "violar as políticas de segurança infantil" do YouTube. O conteúdo de Felca, publicado no dia 7 de agosto, dedica cerca de três minutos para falar sobre o caso de Bel e sua mãe, Fran Peres.

"Vocês conhecem a Bel para Meninas? O canal era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião, uma criança. A busca pelo engajamento extrapolava a normalidade e surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto", relembrou Felca.

São exibidos na tela momentos em que a criança, então com 12 anos ou menos, passava por situações de suposto constrangimento. Num deles, a mãe sugere que "dê uma lambida" em um smoothie, mesmo após uma reação de nojo e enjoo da garota. "É assustador. Dá um sentimento ruim ver a Bel ser aparentemente forçada a fazer essas coisas", disse o influenciador.

"Imagina o que é isso na cabeça de uma criança? Tanto o material quanto a exposição, as críticas .... O problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Ah, mas a criança que pediu para fazer vídeo. A responsabilidade é do tutor, óbvio", prosseguiu Felca, sugerindo que a jovem pudesse ter se tornado uma "adolescente traumatizada".

O posicionamento de Bel

"Dói ver tudo que eu e minha família construímos ao lado do YouTube, com o apoio deles, ser jogado fora de repente", escreveu Bel nessa quinta-feira, 28, em suas redes sociais. Na postagem, ela afirma que um funcionário do YouTube havia confirmado no começo de agosto que o canal dela não violava nenhuma diretriz da comunidade. "Mesmo assim, pouco tempo depois, removeram tudo, sem explicação."

"Eu sei que nem tudo é sobre mim, mas eu estou numa realidade em que estou perdendo tudo que é meu. Eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, e não mereço ser descartada sem ser ouvida. Esses têm sido os piores dias da minha vida", escreveu.

"Já fui recebida nessa sede e me trataram como princesa. Hoje fui ignorada, não consegui nem passar da recepção. Vim sozinha, na maior boa vontade, e fui chutada. Eles erraram com a gente. Se querem prestar serviço de verdade, que removam canais realmente inadequados, não o nosso, que sempre foi aplaudido e elogiado por eles e pelo público."

Em outro vídeo postado nessa quinta-feira, 28, Bel aparece chorando. A gravação foi feita no dia 20 de agosto, mas publicada oito dias depois. O vídeo mostra o momento em que a influenciadora descobre que seu canal foi excluído do YouTube.

"Eu recebi um e-mail achando que fosse falso, mas não é. Falando que meu canal foi removido", disse a influenciadora em meio as lágrimas. "Eu não sei até onde essa perseguição vai continuar. Não tem nenhum conteúdo inadequado", afirmou.

"Eu nunca fui sexualizada, nunca fiz conteúdo com música inapropriada, nunca usei roupa curta, nunca falei coisa errada. Eu sempre fui uma criança normal para idade", justificou Bel. "Não era só o canal, eram memórias. Muitas", finalizou.

