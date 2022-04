BBB22: Paulo André ganha em prova equivalente a 4,5 anos de Bolsa Atleta

Paulo André, atleta olímpico e participante desta edição do Big Brother Brasil, da Globo, venceu ontem (03) a 12ª prova do líder do programa e ganhou R$ 100 mil. Esse valor corresponde a 4,5 anos de Bolsa Atleta que o velocista recebia do governo federal. A noite de ontem foi de grandes emoções para o atleta. Ele voltou do paredão, recebendo apenas 1,19% dos votos e na sequência se consagrou o líder da semana, embolsando o valor de seis dígito.

Há duas semanas, o velocista teve sua bolsa suspensa pelo governo por estar no BBB. Paulo recebia R$ 1.850,00 por mês por ter sido medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. A Secretaria Especial do Esporte entendeu que o atleta não está cumprindo o programa anual de treinamento apresentado, uma vez que está participando do reality show.