Web pede Ludmilla no ‘BBB’ para ‘dar uma nova surra’ em Pocah; relembre a confusão das duas

A cantora Ludmilla anunciou, nesta terça-feira (16), o lançamento de seu primeiro single de 2021, "Pra Te Machucar", uma parceria com Diplo, Major Lazer, ÀTTØØXXÁ e Suku Ward. Mas não é só essa novidade que fez o nome da funkeira ser comentado mais de 36 mil vezes no Twitter.

Na verdade, a grande maioria das publicações é pedindo um show da artista no "BBB21". O motivo? Internautas querem que, além de cantar seus hits, Lud dê "uma nova surra" em Pocah. É isso mesmo!

Parece que a web tomou lado na briga entre Pocah e Gil, que agitou a madrugada desta terça-feira (16) no “BBB21”. Internautas não gostaram da postura de Pocah na discussão e relembraram a confusão do início da carreira das funkeiras.

toda vez que a pocah faz merda, revivem esse vídeo. a mc ortobom só afunda a carreira pic.twitter.com/Ce9HIElW8Y — ᴊᴜɴɪᴏʀ (@lourencx) February 16, 2021

Boninho, dá teu jeito que a gente quer Show da Ludmilla essa semana pq a Pocah tá precisando se acalmar ok #BBB21 #Ludmilla pic.twitter.com/2UeKFjEbI3 — 𝔪𝔞𝔡𝔲 𝔟𝔞𝔯𝔟𝔬𝔰𝔞 (@Madx50117067) February 16, 2021

Queria a @Ludmilla fazendo um show no BBB ... Kkkkkk ia ser muito engraçado ver a cara da Pocah kkkk#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/A9xN2dewzp — Márcia 🌵 (@Mrcia37712578) February 16, 2021

Petição pra ter show da Ludmilla na próxima festa do BBB pra Pocah ficar calminha. — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 16, 2021

Relembre

A treta veio à tona em 2019, em entrevista de Ludmilla no SBT. Segundo ela, à época, quando ainda nem faziam sucesso em todo o país, as duas brigaram e chegaram às vias de fato, por conta de uma confusão envolvendo uma música.

"Porrada na [cantora] que roubou a minha música. Eu não sabia nem que ia brigar. Esquentou meu sangue, ferveu e eu dei um soco na cara dela. Ela caiu em cima da mesa e ficou falando: 'Cuidado com o meu rosto", contou ela.

"Eu ganhei uma música quando eu não era famosa. Aí eu gravei. Uma menina que era mais famosa que eu, na época, gravou a música na minha frente. Eu chorei. Não queria ser mais MC, fazer parte desse mundo", completou.

Pocah chegou a se posicionar sobre a polêmica. Através de uma postagem em sua rede social, disse que, no início da carreira de Ludmilla, as duas integravam o time de artistas do mesmo escritório. Além disso, alegou que as duas eram muito novas e que esse é um problema que já fora superado.