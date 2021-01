Um Raio-X dos participantes e as primeiras tretas na casa

Perdeu a primeira live sobre o BBB 21 no Instagram de O Liberal? Não tem problema, a gente conta aqui tudo que rolou no primeiro encontro entre as jornalistas que comandam o podcast "Égua do Babado!" e que todas as terças terão um encontro marcado com os fãs do reality da TV Globo para comentar o desempenho dos participantes e trazer novidades.

Gisa Smith, Marly Quadros e Bruna Lima vão se revezar nos comentários e também vão receber influencers paraenses, celebridades e ex-participantes do programa de maior audiência da televisão brasileira.

E o público também poderá participar mandando suas perguntas e, quem sabe, entrando ao vivo pra contar a sua impressão do jogo. Então fique ligado no primeiro programa e já marca na sua agenda, terça que vem, dia 2 de fevereiro, tem mais!