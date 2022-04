Tiago Abravanel é confirmado no 'BBB Dia 101'

Tiago Abravanel, que apertou o botão de desistência dentro da casa do Big Brother Brasil 22, o BBB 22, teve a presença confirmada no "BBB Dia 101", o reencontro entre os participantes da edição que tem exibição prevista para a quinta-feira (28).

Maria, que foi expulsa do reality após agredir Natália Deodato com um balde, também confirmou participação.

A presença do neto de Sílvio Santos, surpreende após o 'climão' estabalecido com a Globo devido à desistência do BBB 22. O ator chegou a ser retirado da vinheta do programa, mas reapareceu na emissora no início de abril, no programa "Altas Horas".