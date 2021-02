TCC de Sarah, do 'BBB21', é encontrado por colunista e fala sobre ‘aceitação maior que rejeição'

Desde que os internautas descobriram que Sarah, do ‘BBB 21’, havia escolhido o reality show como seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) começou uma verdadeira caça ao tesouro, ou melhor, ao projeto que a sister elaborou. E um dos primeiros colunistas a terem acesso ao conteúdo do projeto foi Léo Dias, que nesta quinta-feira (25) revelou alguns detalhes da descoberta.

O trabalho de 29 laudas, intitulado “Visão do público de Brasília em relação ao Reality Show ‘Big Brother Brasil’”, foi apresentado em 2012 a uma banca do Centro Universitário de Brasília (CEUB) e analisou a opinião dos brasilienses sobre o programa. E já na introdução Sarah lança um questionamento: “A população de Brasília percebe o reality show Big Brother Brasil como entretenimento positivo?”.

No desenvolvimento ela faz análises resumidas sobre marketing, ferramentas de comunicação e, também, sobre a televisão brasileira. À época da elaboração do projeto a 'sister' descreveu que o programa estava ‘longe' dos seus melhores dias, visto que a última edição daquele ano tinha atingido a segunda pior marca da história do BBB, perdendo apenas para o do ano anterior, que havia registrado 24.8 pontos de audiência.

E como conclusão, avaliou que o público considerava o conteúdo do programa fraco, mas gostava do formato, 'considerado um entretenimento positivo comparado aos outros formatos de programas contidos na televisão brasileira’. E ironicamente argumenta que ‘os telespectadores parecem gostar da ideia de abrir mão de algo tão valioso, como a própria liberdade e privacidade. O público gosta de ser vigiado, e gosta de vigiar o outro, ter acesso a privacidade do próximo’.

E arremata com o que parecia uma previsão: “Mesmo com a queda de audiência nas últimas edições, o programa continua sendo um sucesso, e este modelo da programação na televisão brasileira continuará em alta, pois a aceitação do público é maior que a rejeição.”