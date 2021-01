Seis brothers já estão imunes no 'BBB21'; confira quem são os escolhidos pelo público

O “Big Brother Brasil” já começou e o apresentador Tiago Leifert conversou com os 20 participantes do reality. Seis brothers foram imunizados e escolhidos pelo público. Isolados, os três homens e três mulheres, especularam o motivo de estarem distantes do restante dos concorrentes.

"A notícia é boa. Vocês, seis, estão imunes na primeira semana. Vocês não sabem o quanto isso é importante na primeira semana. Se vocês não acreditam em mim, um de vocês vai até a dispensa e peguem 6 colares de imunidade", contou Tiago.

O brother Fiuk colocou o primeiro colar e distribui os acessórios para os novos colegas de confinamento, que devem indicar um concorrente para o próximo paredão.

"Essa 'imunidadezinha' é maravilhosa para vocês entenderem o jogo. Em consenso vocês vão indicar alguém", revelou o apresentador.