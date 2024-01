BBB 24: Saiba o que é a síndrome vasovagal, condição que fez Alane desmaiar

No último sábado (13), Alane Dias desmaiou durante uma discussão com Nizam, no BBB24, onde ela estava nitidamente nervosa e com sintomas de ansiedade. O desmaio repentino da sister preocupou os espectadores e os brothers da casa. Mas, o que levou Alane ao desmaio foi uma síndrome vasovagal.

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a principal manifestação da síndrome é o desmaio, provocado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro. A perda de consciência ocorre devido a diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, localizado na nuca.

Quais os sintomas?

Durante a crise os sintomas são dificuldade para enxergar, tontura, palpitações e fraqueza antes de perder a consciência, ou, desmaiar. Na maioria das vezes, o paciente normalmente volta à consciência pouco tempo depois, sem necessidade de tratamento.

Crises de ansiedade ou estresse, passar muitas horas em pé, ficar de jejum por longos períodos, ingerir muita bebida alcoólica ou estar em ambientes muito cheios ou muito quentes, são alguns dos gatilhos que podem provocar desmaios em quem tem vasovagal.

O que fazer em caso de desmaio?

Ao identificar os primeiros sintomas, médicos e especialistas dizem que o melhor a se fazer é deitar um pouco para que o sangue circule de forma mais rápida por todo o corpo, melhorando a pressão arterial e reduzindo o mal-estar. Além disso, também previne uma queda duranto o desmaio.