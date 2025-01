Resumo BBB 25 (30/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Se o pós almoço movimentou a casa do BBB 25, o pós Show de Quarta também entregou muita coisa. A apresentação foi do projeto Legada, que tem o ex-BBB Rodriguinho, seu filho Gaab e seu irmão Mr Dan.

Na madrugada desta quinta-feira (30), os participantes do programa aproveitaram para flertar e colocar a conversa em dia. O beijo entre Aline e Diogo saiu, e foi digno de novela, Renata e Eva choraram e Gracyanne dormiu.

BEM DESCANSADA

Se ela foi barrada da festa, ela fez o que tinha que ser feito! Gracyanne Barbosa foi a escolhida não não curtir o Show de Quarta. Sozinha no quarto e na casa, a diva fitness aproveitou para fazer seu bom skincare e dormir mais cedo.

BEIJÃO

Durante o after do Show de Quarta, Diogo Almeida e Aline dançam juntinhos ao som de "Cobaia", hit da cantora Lauana Prado e finalmente os dois dão o primeiro beijo do BBB 25. Todos os participantes que estão na área externa começam a gritar e comemorar, já Vitória Strada corre em volta do mais novo casal da casa.

CIUMENTA

Vitória Strada conversa com Mateus e reclama após vê-lo dançando com uma das sisters durante o after do Show de Quarta. O arquiteto pede desculpa, mas diz não ter como evitar a situação.

"Eu virei as costas, você estava dançando e tal. Por que te trata como se nada tivesse acontecido, super de boa, e eu, que cheguei para conversar, não? Você entende?", questiona Vitória Strada. Mateus diz ter visto Vitória conversando com Delma, e reparou que Eva estava próxima a elas. "Eu achei que ela fosse trocar uma ideia com você. Não trocou?", pergunta.

"E, aí, eu olho para o lado e você está... Pô, Mateus, respeita um pouquinho do momento", pede a atriz. Ele, então, responde: "Amiga, desculpa, cara. Ela veio me puxar para dançar, eu não vou, tipo, sair. Você entendeu? Desculpa, eu não quero te deixar brava com isso."

SÓ OLHANDO

Maike aproveita o pós show para conversar com Gabriel. A dupla comenta sobre uma sister em quem o representante comercial está interessado, e o brother reencena uma conversa que teve com a participante.

"'E aí, a gente vai ser 'olhantes' até quando?', e ela respondeu: 'Até você se decidir'", conta Maike.

"Você se coloca em cada situação...", responde Gabriel.

CHORO

Eva e Renata vão para o Quarto Anos 50 lembrar o almoço. As duas comentaram sobre as conversas que tiveram com os outros participantes ao longo do dia.

"Eu só tenho essas armas, eu não sei quem me defende nos quartos, eu não sei se alguém bate no peito por mim", disse Eva. As duas desabafam sobre o que estão sentindo, e Renata acrescenta: "Hoje soou como se eu fosse uma bruxa".

Momentos depois, Delma e Vinícius entram no quarto, e oferecem palavras de apoio às sisters. O baiano abraça uma por vez, antes de retomar para o after. Em seguida, Aline e Mateus entram no quarto, e a baiana diz: "Olha o que Rodriguinho falou, não podem esquecer que isso aqui é o que? Um jogo". Camilla também vai até o cômodo e conversa com as bailarinas.