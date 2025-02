Resumo BBB 25 (21/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Com a nova liderança definida, o brothers na perderam tempo na madrugada desta sexta-feira (21), e começaram a pensar na movimentação do próximo paredã no BBB 25. João Pedro, que conquistou a sua primeira liderança, teve agilidade, habilidade e sorte na disputa. O novo Líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, e passou a pensar em quem estará na Na Mira.

Dezesseis brothers participaram da disputa pela liderança, mas Camilla foi vetada pela última Líder, Eva, e não esteve na prova. Claro, que a trancista, não gostou da escolha e opinou com Gracyanne Barbosa, durante a madrugada, sobre suas percepções na casa.

ENQUADROU

Se o ranço por Vitória Strada já domina Camilla, lógico que ela não vai permitir que a irmã Thamiris fortaleça essa amizade. A carioca chamou sua dupla para conversar e confessa estar incomodada com a aproximação dela com a atriz: “Eu entro no quarto e vocês estão agarradas”.

Thamiris argumenta: “Eu não consigo saber que o Mateus saiu e, simplesmente, largar ela. Eu sei que ela me magoou, mas é também sobre o meu jeito de ser. Ela sabe o que ela fez, ela sabe muito bem que me deixou chateada. Ela sabe muito bem o que aconteceu. Só que eu não consigo deixar ela sozinha”.

DR

Aline e Diogo Almeida estão deitados juntos e iniciam uma conversa. A a sister pede para o ator diminuir o "tom de voz", ao que o brother rebate afirmando que procura ter cuidado nas conversas com a policial militar. "Parece que você está [mais] preocupado com o que está aparentando ser, do que a minha conversa com você", diz Aline. Então, o carioca rebate: "É por quando você diz 'abaixa o tom', parece que eu estou falando alto".

A policial alega que o brother está falando mais alto do que o normal, mas Diogo nega. "'Abaixar o tom' é abaixar o tom mesmo. Veja, se você estivesse gritando comigo, e eu falasse 'abaixa o tom', era nítido que era porque você está gritando. Agora, você está falando mais alto, e não gritando. Por isso que eu falei 'abaixa o tom' nesse sentido. E não precisa ficar na defensiva comigo", declara Aline.

Diogo se defende: "Não estou na defensiva, só estou falando que é o tipo de coisa que eu não me preocupo". A policial militar aponta que Diogo teria mudado "sua posição inteira" na cama, e o brother pergunta: "Tem certeza que você quer conversar sobre isso?"

SEM MEDO

Delma conversa no Apê do Líder com João Pedro e os brothers do VIP para tentar encontrar um novo alvo para a Formação do Paredão. O goiano questiona em quem a sogra de Guilherme pretende votar, e a sister deixa claro que será em Camilla: "Eu vou nela porque, já pela segunda vez, ela me mostrou que eu e Guilherme não estamos... Elas se juntaram e disseram que, para defender o grupo delas, elas vão até o final. Elas vão votar em qualquer para defender o grupo delas sempre".

A sister relembrou a última votação aberta e o fato dela e Guilherme terem recebido votos das sisters. Delma ainda comenta sobre o Sincerão em que os participantes precisavam vestir a camisa do time ou não: "Elas estavam sempre sendo atacadas, como eu tinha contato com ela, pela primeira vez eu fui e coloquei ela na camisa do jogo. E na hora da decisão, era para votar para gente ou para Vitória ficar, algo assim, eu sei que ali já não pensaram em mim"

ENTENDENDO O JOGO

João Gabriel conversa com Maike sobre possíveis alvos do Líder, o irmão João Pedro, para o Paredão. O representante comercial explica o que percebeu até o momento sobre as lideranças após a Enquete do Líder.

“Foi algo que eu reparei: toda vez que um Líder vai e ataca aquele quarto, ele recebe uma boa avaliação”, disse.

ALVO

João Gabriel repassa a teoria de Maike sobre a Enquete do Líder para o irmão, João Pedro. Em seguida, o brother sugere que o goiano precisa mandar uma sister do Quarto Nordeste para o Paredão.

"Você não tem embate nenhum. Se você quisesse arrumar um, você mandava uma delas ali", pontua João Gabriel. O brother, então, revela que já pensou em um nome para indicar no próximo domingo (23). "Eu estou pensando na Vitória [Strada], também. Até por ela não ter feito aqui, também, que não salvou a Camilla, não pensou no grupo... É um jogo que eu não gosto, se é um grupo, tem que defender", comentou.



Em seguida, João Gabriel sugere que o irmão indique Camilla. "Camilla, não, velho. Eu considero ela demais, eu sei do sofrimento dela. Eu vejo verdade nela, na Vitória, eu já não vejo algumas coisas. A Camilla é sincera. Nem ela e nem Thamiris", diz eo Líder.