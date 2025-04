Resumo BBB 25 (14/04): Veja tudo o que rolou na casa após eliminação e formação de novo Paredão

A madrugada do BBB 25 desta segunda-feira (14) foi marcada por intensa movimentação no jogo, começando com a eliminação de Vinícius, que saiu com 52,69% dos votos, seguida pela formação do último Paredão da edição: Guilherme, Joselma e Renata.

O 16º Paredão foi acirrado, em uma disputa direta entre Vinícius e Renata, que terminaram com 52,69% e 46,23% dos votos, respectivamente. Vitória foi a menos votada, recebendo apenas 1,08%.

Após a eliminação de Vinícius, o reality deu início a mais uma Prova do Líder, que terminou com a vitória de João Pedro. Ele indicou Guilherme para o 17º Paredão.

O salva-vidas de rodeios justificou sua escolha no pernambucano, afirmando que seguiu sua visão de jogo. “As únicas pessoas que eu acho que não me indicariam eram Vinícius e Dona Delma, pelo Líder. Segui o que minha cabeça, minha intuição, estava falando”, explicou.

Guilherme disse que entendeu a indicação e ainda acrescentou que provavelmente faria o mesmo. “Eu super entendo, porque, se fosse o contrário, nesse momento do jogo, eu muito provavelmente teria que te indicar também... A única pessoa que realmente não votou em mim foi a Renata”, refletiu.

Após a formação do 17º Paredão, Diego Hypolito e Vitória Strada foram até a área externa da casa para comemorar a permanência no jogo e a conquista de chegarem ao Top 5 do BBB.

“Eu não acredito”, disse Diego, chorando ao abraçar Vitória. A atriz também demonstrou muita emoção: “Meu Deus, Diego, eu ainda estou aqui”, comentou.

Mais tarde, no Quarto do Líder, Renata conversou com João Pedro sobre o 17º Paredão e pontuou que Guilherme e Delma são a única dupla "intacta" no BBB 25, o que poderia indicar que eles estão fortes na disputa.

“Eles podem juntar torcida, e eu posso me lascar todinha. Eu tenho que confiar que o público está avaliando o jogo individual de cada um. Acho que, como jogadora, ela deixa a desejar”, disse a bailarina.