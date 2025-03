Resumo BBB 25 (14/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa após a Prova do Líder

A madrugada desta sexta-feira (14) foi repleta de emoção e estratégia após Guilherme conquistar a 9ª Prova do Líder do BBB 25. A dinâmica gerou debates acalorados e movimentou os participantes na casa. Confira o que rolou.

Indicação do Líder

Logo após assumir o posto de líder, Guilherme deixou claro seus alvos para o próximo Paredão. O brother pegou o boneco que representa Gracyanne Barbosa e anunciou sua intenção de indicá-la diretamente à berlinda. “Já está certo, já foi falado com ela”, afirmou.

Delma questionou qual seria o alvo caso Gracyanne conquistasse a imunidade, e Guilherme não hesitou: “Eu sinto muito, mas quem eu acho que eu mando é João Gabriel, que teve zero consequências ainda aqui. Nem de Monstro, nem de Paredão.”

Gracyanne analisa possível indicação

No Quarto Nordeste, Gracyanne conversou com Diego sobre a possibilidade de ser indicada por Guilherme. A musa fitness acredita que sua ida ao Paredão não é uma questão de afinidade, mas sim de estratégia. “Eu sei que, se fosse por preferência, de gostar, ele não iria em mim. [...] Mas, às vezes, tem o caminho que é mais fácil”, opinou.

Diego compartilhou da mesma visão e supôs que os dois podem acabar juntos na berlinda. “Acho que a gente vai junto, sim.”

Gracyanne discordou da estratégia de Guilherme e argumentou que seria mais eficaz para o grupo do líder enfraquecer um adversário direto. “Eu não estou em grupo nenhum. É mais fácil eu votar com vocês do que alguém do grupo de lá”, ponderou.

Eva critica Aline

Na área externa, Eva mostrou descontentamento com Aline por ter dado um emoji de “cobra” para Renata no Queridômetro. A sister questionou a preocupação de Aline com a eliminação da cearense. “E a Aline: 'Ai, o que aconteceu? Passei o dia pensando'. Passou, né? Deu logo uma cobra para a menina que não está nem aqui”, reclamou Eva.

Vilma perguntou quem tinha dado o emoji, e Eva respondeu que não se importava de ter recebido um, mas destacou que Renata nem teve a chance de responder. “Nem fez o Queridômetro para devolver a cobra. E se ela tivesse feito, ela não tinha devolvido. Quase que eu falei: 'Por que está tão preocupada? Não sabia que você se preocupava com cobra, não'”, ironizou a cearense.

Renata na Vitrine do Seu Fifi

Enquanto isso, Renata segue confinada na Vitrine do Seu Fifi, onde tem acesso a fofocas dos internautas. Alguns espectadores enviaram alertas sobre possíveis informações falsas. “Renata, tem muita gente te enviando informações falsas na casa de vidro! Fique atenta e não se deixe influenciar! Cuidado com o que você acredita!”, avisou uma espectadora.

Outra fã cobrou mais atitude da sister: "Renata, queremos posicionamento. Nada de abraços e desculpas depois dos embates.". O retorno da sister à casa do BBB 25 está previsto para acontecer nesta sexta-feira (14), às 10h.