Resumo BBB 25 (13/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa durante a Festa do Líder

A madrugada desta quinta-feira (13) foi marcada por intensas emoções na casa do BBB 25. O Líder Maike celebrou sua liderança com uma festa de temática esportiva, que agitou os participantes e proporcionou momentos de confraternização e estratégias de jogo.

Um dos destaques da noite foi a chegada triunfal de Vinícius à festa. O baiano enfrentou quase seis horas para concluir o desafio do "Barrado no Baile" e se emocionou na posta de dança.

Clima de trégua na casa

Em meio às comemorações, Delma e Vilma aproveitaram o momento para selar a paz após os atritos do último Sincerão. "Joselma do céu, quando você me chamou, eu fui até resmungando. Falei assim: 'Meu Deus, mas o que eu fiz?'. Porque, realmente, eu estou bem com você", disse Vilma

"Eu queria chegar com a senhora na Final, duas guerreiras. Vê que Paredão, vê que embate. As duas 'mais mais'", confessou Delma.

Gracyanne Barbosa na mira

Maike, Aline e Vitória Strada fizeram uma leitura sobre os rumos do jogo e apontaram mudanças de postura entre os participantes. Aline criticou a aparente harmonia repentina entre os brothers e sisters:

"Porque nem todo mundo aqui se suportava e agora está todo mundo dando a mão, não faz sentido, só porque o jogo está afunilando. É tão feio.... Se eu estou achando feio, imagina lá fora, que viu e ouviu mais do que eu", pontuou.

Aline também comentou sobre a reação de Gracyanne Barbosa ao ouvir Maike afirmar que foi "difícil" para ele barrar Vinícius da festa. "Eu não duvido que Gra (Gracyanne) seja uma pessoa legal lá fora, mas aqui dentro já deu", disparou.

Renatas x Aline

Eva e Renata expressaram descontentamento com a atitude de uma sister sem citar nomes. "Baixa o nível que é algo que, tipo assim, preguiça", comentou Eva.

Renata, por sua vez, relatou um episódio desconfortável ao relembrar que uma participante entrou no quarto quando ela já estava chorando e pediu permissão para falar. "Eu vou dizer o quê? Não? 'Tá, fala'", relatou. Vale lembrar que a situação envolvia Aline, que tentou conversar com a cearense nos últimos dias.

Aline, por sua vez, reclamou para Vitória Strada que Eva e Renata passaram a ignorá-la desde sua volta do último Paredão. "Se elas entendem que a melhor postura é essa, eu já vejo como pessoas que estão... Se elas não são assim lá fora, que estão se corrompendo pelo jogo. Se elas querem distância, 100%, eu também sei dar", disse a sister.

Reconciliação e alianças para o futuro

Em meio a tantas disputas, Vilma e Joselma decidiram se reconciliar após os desentendimentos do Sincerão. Vilma demonstrou surpresa ao ser chamada para conversar:

A madrugada foi movimentada e trouxe momentos de tensão, mas também de aproximação entre os brothers. Com o jogo se afunilando, alianças serão testadas e estratégias terão de ser redefinidas. Os próximos dias prometem ainda mais emoção na casa mais vigiada do Brasil.