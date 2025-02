Resumo BBB 25 (09/02): veja o que rolou nas últimas horas na casa

Na madrugada deste domingo (09), o Castigo do Monstro do BBB 25 foi o foco no reality. Com mais de dez horas presa, Eva não conseguiu achar a chave correta para abrir o cadeado e precisou de uma ajudinha.

Dentro da casa, o Líder João Gabriel mostrou que está disposto a "comprar uma briga grande" com a sister que pretende indicar ao Paredão. Enquanto isso, Aline e Diogo Almeida estavam deitados juntos em cama improvisada no chão, quando começaram a movimentar o edredom.

AJUDINHA

Durante a primeira tentativa de abrir o cadeado, quando Eva completava sete horas em busca da chave, a dinâmica do Castigo do Monstro é pausada. A bailarina, que chegou a chorar algumas vezes, recebe ajuda para deixar o espaço aberto por uma chave reserva.

Ao todo, são 1.395 chaves disponíveis para Eva testar até encontrar a opção que destranca o espaço.

"Atenção, Eva: faremos uma pausa do Monstro. Chamaremos em breve novamente, o dummy abrirá o cadeado com a chave reserva", diz a voz.

DIFICULDADE

No retorno da dinâmica, o dia amanhece e Eva segue na busca pela chave certa para abrir o cadeado. Após três horas de descanso, a fisioterapeuta retornou para a dinâmica e teve a companhia de Renata, sister cai no choro enquanto tenta cumprir a tarefa.

"Abriu?", pergunta amigaa depois ver reação da amiga ao ter encontrado a chave certa. Em seguida, as duas se abraçam e comemoram muito.

Assim que abriu o cadeado, Eva entrou para a casa do BBB 25 e se deitou no Quarto Nordeste. Não demorou muito e a bailarina caiu no sono.

EDREDOM

No chão, improvisando uma cama, Diogo Almeida e Aline se movimentaram de baixo do edredom durante madrugada. Enquanto o movimento acontecia, o quarteto do Apê do Líder observou o casal debaixo do edredom: "Não vão fazer nada, não. Estão só dando uns beijos", disse Maike.

Pouco depois, Diogo caiu no sono e começou a roncar. Ainda acordada, Aline teve uma crise de riso que acordou o ator: "Eu estava pensando... Eu estou no Big Brother. É muito engraçado isso, juro!"

Diogo comentou: "Pensei que eu tinha feito alguma coisa". Mas Aline tranquilizou o brother dizendo que estava apenas pensando sozinha.

HUMOR

João Pedro aproveita para "cantar" Eva enquanto elas enfrenta o Castigo do Monstro. Com a ajuda de Gabriel, eles montam juntos uma frase para chamar a atenção da bailarina.

João Pedro sugere: "Precisa desse tanto de chave para abrir seu coração?" Mas o brother desiste e pede ajuda a Gabriel. O nadador responde: "'Ué, Eva, é isso tudo de chave para abrir o seu coração?' Ela vai falar assim 'é mais ou menos isso'. Aí, fala assim: 'Não tem problema que eu tenho a chave mestra'".

João Gabriel, então, chama a bailarina e diz: "Ô, Eva, para abrir seu coração é isso tudo de chave?"

Rindo, Eva relembra que mais cedo falou: "O boy tentando abrir meu coração". João Pedro corta a bailarina e diz: "Eu tenho a chave mestra". Eva sorri e volta a buscar a chave para destravar o cadeado.

DECIDIDA

Delma declarou voto em Diogo Almeida durante conversa com João Pedro e João Gabriel no Apê do Líder: "Eu vou votar em Diogo porque notei muitas mudanças nele, entendeu? No jogo, em tudo ali. Não com raiva, mas vou votar", diz Delma enquanto os gêmeos não esboçam reação.

MUDANÇA

Em outra conversa no Apê do Líder, João Pedro, João Gabriel, Maike e Gabriel falavam sobre voto. O quarteto tentava prever como o paredão será, e o Líder voltou a dizer que pretende indicar Aline.

João Pedro alertou o Líder e relembrou uma conversa que ele teve com Vinícius, mas o irmão revelou sua justificativa: "Não era meu alvo, mas eu mudei de ideia".