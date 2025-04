Renata Saldanha é a campeã do BBB 25 com 51,90% dos votos

Renata Saldanha, 33 anos, é a grande campeã do BBB 25. Com 51,90% dos votos, a bailarina faturou o prêmio de R$ 2.720.000 milhões. Natural de Fortaleza (CE), a nova milionária entrou na casa mais vigiada do Brasil ao lado da amiga, Eva Pacheco, 13ª eliminada do confinamento.

Renata estreou no BBB 25 ao lado da grande amiga de infância, com quem mantém uma relação de 25 anos. A dupla, que venceu a primeira prova de resistência do programa, se conheceu ainda crianças, durante um projeto social de dança em Fortaleza, cidade natal da campeã. Desde então, elas trocaram experiências de vida como escola, trabalho e até moradia durante a pandemia da Covid-19.

A campeã do programa ganhou destaque na casa ao longo do confinamento, especialmente após ser escolhida pelo público, com 27,28% dos votos, para participar da "Vitrine Seu Fifi". Na dinâmica, os telespectadores selecionam um confinado para passar um tempo em uma espécie de casa de vidro, instalada em um shopping no Rio de Janeiro.

No local, instalado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, a cearense interagiu com os visitantes e teve acesso a diversas informações dos outros confinados. Assim que retornou à casa mais vigiada do Brasil, Renata acordou os colegas e revelou ter sido colocada em uma casa de vidro para receber informações de fora.

"Surucucu"

Renata ganhou um novo bordão após voltar para o confinamento. Assim que passou pela porta, a bailarina lançou a frase: "A Surucucu voltou". Imediatamente, a fala rendeu memes e viralizou nas redes, simbolizando uma nova postura da cearense dentro do jogo.

Renata x Aline

Logo depois que retornou da Vitrine, a bailarina se envolveu em uma série de desentendimentos, com destaque para o embate com a Aline Patriarca. A cearense e a policial protagonizaram uma briga após Renata descobrir que a baiana havia planejado votos contra ela e ter falado mal de sua personalidade pelas costas.

Romance com Maike

A campeã do programa surpreendeu o público, durante uma festa do reality, ao protagonizar um beijo com o representante comercial. Após um período entre flertes e cantadas, os dois se beijaram, embalados pela música "Medo Bobo", da dupla Maiara e Maraísa.