Relembre o que os ganhadores das antigas edições do 'BBB' fizeram com o prêmio

Fãs de reality show estão começando a ficar ansiosos para a próxima edição do "Big Brother Brasil", que estreia no dia 25 de janeiro, sob o comando de Tiago Leifert, na Globo. Repetindo a fórmula de sucesso do último ano, que misturou famosos e anônimos, a "casa mais vigiada" fica no ar até dia 4 de maio e chegará à marca histórica de 100 episódios.

As especulações do colunista Leo Dias revelaram Gabriela Pugliesi, Felipe Tito, Andressa Urach, Kéfera Buchmann, Thaynara OG e até a musa fitness Gracyanne Barbosa como possíveis "brothers" e "sisters" para compor o "camarote" desta edição. No entanto, é nos participantes do "pipoca", categoria dos anônimos, que o público mais espera se surpreender.

Ao longo dos vinte e um anos de edição, o programa reuniu participantes marcantes, criadores de memes, “ranços” dos espectadores e brigas icônicas. O prêmio de R$ 1,5 milhão de reais permitiu que muitos campeões pudessem reescrever a própria história e, tentassem dar um “felizes para sempre” digno de novela.

Uma das ganhadoras que soube investir o valor conquistado no reality show foi a baiana Mara Viana, campeã do "Big Brother Brasil 6". A entrada da ex-BBB foi por pura sorte: ela foi sorteada para participar do programa por meio de uma ligação telefônica. Uma trajetória humilde e de honestidade durante o confinamento deu a ela o afeto do público e a chance de virar milionária.

Com o prêmio de R$ 1 milhão de reais, a ex-sister conseguiu ajudar no tratamento de sua filha, que tinha uma lesão cerebral. Na época, a menina tinha dificuldade até para andar, mas graças à conquista da mãe, realizou todos os tratamentos e, atualmente, cursa Direito.

Aos 48 anos, Mara se formou na faculdade de Teologia e, em 2020, iniciou o curso de psicologia. A "bolada" milionária também serviu para que ela pudesse investir em imóveis: uma nova casa para a família e uma pousada em sua cidade natal, Porto Seguro (BA). O lucro da ex-BBB beira a um patrimônio de R$ 6 milhões de reais.

Cida, uma das participantes mais queridas na história do reality e ganhadora da quarta edição do "Big Brother Brasil", não teve sorte no quesito pós participação do programa. Ela afirma ter pedido o prêmio estimado no valor de R$ 500 mil que conquistou em 2004, depois de ter sido enganada.

O drama da ex-BBB começou quando ela saiu do programa. Cida conta que um ex-namorado entrou na Justiça e pediu metade do que ela tinha. Na época, ela relata ter gastado mais com advogados do que usufruindo do prêmio.

Alguns anos atrás, a ex-sister foi vítima de um segundo golpe. Ao financiar um imovél para uma possível assessora, a casa não teve os aluguéis pagos e a proprietária processou Cida, que teve que arcar com todos os prejuízos.

Apesar de todo o sufoco, para a ex-BBB a situação difícil que está passando é um aprendizado e não guarda mágoas. Mas, não deseja retornar para o mundo da fama e prefere viver afastada dos holofotes.