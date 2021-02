Reação de Carla a show de Karol viraliza e é compartilhada no perfil da atriz: 'Tomba essa festa'

A rixa entre Carla Diaz e Karol Conká parece estar rompendo os muros da casa do “BBB21”. Na festa Resenha do Arthur, os cantores da edição se acabaram na roda de samba e fizeram pocket shows com os brothers. Na vez de Karol Conká cantar seus hits, foi visível o desconforto de Carla, que fechou a cara e se afastou do local.

Na internet, a imagem foi viralizando e ganhando apoiadores. Entre eles, o próprio perfil da atriz de "Chiquititas”.