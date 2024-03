Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 24? Matteus vence a dinâmica e fica imune

Os participantes do BBB 24 realizaram a Prova do Anjo, na tarde desta sexta-feira (29), que exigiu habilidade dos jogadores. E quem levou a melhor foi Matteus, que garantiu a imunidade e uma vaga no Top 9 da edição, além de R$ 10 mil. Ele disputou a final da dinâmica com a paraense Alane. O gaúcho não poderá imunizar outro colega de confinamento na formação do Paredão. Ele levará Alane e Beatriz para o Almoço do Anjo.

Para o Castigo do Monstro, ele escolheu Bin Laden e Giovanna. "Carta do Monstro: o flautista e o ratinho. O flautista mágico foi chamado para tirar os ratos do vilarejo. A música dele tem o poder de atrair os bichinhos. Para o Monstro de hoje, o Anjo deve escolher uma pessoa para ser o ratinho e a outra para ser o flautista. Sempre que tocar a música do Monstro, os dois devem correr para vilarejo. Enquanto o flautista toca sua flauta, o ratinho dança. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", explicou aos participantes.

Na prova, que foi entre duelos, cada participante precisava arremessar bolas em três faixas para "limpar" as superfícies, que continham objetos que imitavam sujeiras e bactérias. Quando concluíssem o desafio, precisavam apertar um botão. Desta forma, dois jogadores se enfrentavam por vez e o vencedor avançando para a próxima fase. Fernanda não foi sorteada e não pôde participar da dinâmica.

Giovanna enfrentou Bin Laden, e, o funkeiro conseguiu vencer; Alane jogou contra Isabella, e, a paraense levou a melhor na disputada; Beatriz foi contra Davi, e o motorista de aplicativo passou de fase; Lucas Henrique enfrentou Matteus, e, o gaúcho conseguiu conquistar uma vaga para a semifinal.

Em seguida, os confinados foram chamados de volta à sala por Tadeu Smith e Mc Bin Laden e Alane retornaram ao 'provódromo' para mais uma fase da dinâmica. Bin Laden quase levou a pior "antes da hora", quando arremessou uma das bolinhas e ela bateu na trave - conforme as regras, se o objeto passasse por cima da trave, o participante seria eliminado. A paraense foi mais rápida e conseguiu "limpar" todas as sujeiras, avançando à final. Já Davi não conseguiu vencer Matteus, e somente o gaúcho passou de fase. Ele enfrentou Alane.