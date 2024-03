Saiba qual será a indicação de Pitel para o Paredão do BBB 24

Após a Prova do Líder que coroou Pitel nesta semana, os brothers conversaram sobre quais são seus alvos na formação de Paredão. Então, a Líder revelou que sua indicação é Matteus, caso o brother não ganhe a Prova do Anjo.

"Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia", diz Lucas Henrique. "Mas a minha primeira indicação é o Matteus", afirma Pitel. Em seguida, Lucas Henrique conversa com Giovanna sobre a sister mandar alguém, caso ela compre o Poder Curinga. No entanto, de acordo com a dinâmica da semana, não haverá o Poder no BBB 24.

Nesse caso, os brothers conversam sobre a opção ser Beatriz, caso Giovanna indicasse Alane. Porém, se a paraense estiver livre se tornará a primeira opção do Grupo Gnomo.