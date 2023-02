Quem está no 7º paredão do BBB 23? Fred N, Cezar e Cara de Sapato disputam a preferência do público

Após uma semana intensa com duas eliminações, o médico Fred Nicácio, o enfermeiro Cezar Black e o lutador Cara de Sapato se enfrentam no sétimo paredão do Big Brother Brasil 23. Key Alves foi para o paredão a partir da indicação do monstro do anjo MC Guimê, mas escapou da berlinda na prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do sétimo paredão do BBB 23

Big Fone

Aja fôlego! Ainda durante a Semana Turbo do BBB 23, na noite de sábado (25), o Big Fone tocou e quem atendeu foi Sarah Aline. O participante que atendeu ficou imune e teve que indicar um outro ao paredão. Ela mandou Cara de Sapato direto para a berlinda.

Anjo e Líder

A Prova do Líder foi realizada neste domingo (26) simultânea à do Anjo, e os títulos foram dados ao 1º e 2º colocado, respectivamente. Bruna Griphao venceu a prova e MC Guimê ficou com o cargo de anjo. Ele colocou Key Alves no Castigo do Monstro da semana, que era uma indicação direta ao paredão. O anjo foi autoimune, enquanto a líder indicou Fred Nicácio à berlinda.

Confessionário

Cara de Sapato vota em Cezar;

Key Alves vota em Aline Wirley;

Aline Wirley vota em Cezar;

Domitila Barros vota em Aline Wirley;

Fred vota em Cezar;

Gabriel Santana vota em Aline Wirley;

Ricardo vota em Cezar;

Marvvila vota em Aline Wirley;

Larissa vota em Cezar;

Fred Nicácio vota em Aline Wirley;

MC Guimê vota em Cezar;

Sarah Aline vota em Aline Wirley;

Amanda vota em Cezar;

Cezar vota em Aline Wirley

Cezar Black foi o mais votado da casa e enfrenta mais um paredão.

Prova Bate e Volta

A prova Bate e Volta foi disputada entre Key Alves, Cezar e Cara de Sapato. Key Alves venceu a disputa e escapou do sétimo paredão.