Quarto do Desafio do BBB 25: saiba como será a dinâmica e quanto tempo vai durar

Uma nova dinâmica promete movimentar o jogo no BBB 25 nesta quarta-feira (26). Durante a manhã, Vinícius apertou o botão misterioso localizado no gramado da casa e, como consequência, foi enviado para o Quarto do Desafio. A ação também terá impacto direto na Prova do Líder e no Paredão desta semana.

Após o toque de despertar, o brother acionou o botão e, com isso, ganhou o poder de vetar um participante da Prova do Líder, que acontece na quinta-feira (27). Além disso, ele será confinado no Quarto do Desafio, onde terá dez minutos para cumprir a tarefa proposta.

Relembrando a explicação de Tadeu Schmidt:

"Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ele terá que encontrar as três letras da palavra 'VIP': a letra 'V', a letra 'I' e a letra 'P'. Depois, deverá sair do quarto e apertar o botão dentro do tempo determinado."

O desempenho do participante será decisivo para o jogo desta semana:

Se ele completar a tarefa , será VIP , poderá vetar mais um participante da Prova do Líder e ainda ganhará imunidade .

, será , poderá da Prova do Líder e ainda . Caso não consiga, irá para a Xepa, estará fora da Prova do Líder e já estará automaticamente no Paredão.

Com essa nova reviravolta, a dinâmica do jogo promete fortes emoções e estratégias renovadas!