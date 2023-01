Prova do Líder: Larissa e Bruna Griphao vencem prova de agilidade do BBB 23

Depois de uma festa agitada com a presença de Anitta e uma noite cheia de trocas de beijos no Big Brother Brasil, os brothers e sisters tiveram que acalmar os ânimos para prova do líder que aconteceu nesta quinta-feira (19). A busca pelo primeiro reinado exigiu dos 18 participantes organização de estratégias e foco para vencer o desafio que foi de agilidade. A dupla Larissa e Bruna Griphao levou a melhor nas rodadas e conquistou a liderança do BBB 23.

O cantor MC Guimé e a angolana Tina, além do crossfiteiro Cristian e Marvvila, ficaram de fora da disputa, porque foram os primeiros eliminados da Prova da Imunidade da última segunda-feira (16). Assim, ficaram para a disputa nove duplas.

Ainda em duplas até o final de semana, os confinados escutaram atentos as regras apresentadas por Tadeu Schmidt.

Como foi a dinâmica da prova do líder 2023?

Na primeira fase, durante três rodadas, os participantes tiveram que subir em uma escada, se equilibrar em uma superfície móvel circular e encaixar bolas neste espaço. Necessariamente, as duplas precisavam se revezar. O mais rápido a completar a prova tinha que correr para apertar um botão.

Na rodada final, as duplas tiveram que pegar os balões de uma estrutura e levar para outra em formato de sanduíche. A estratégia era individual, mas era preciso encaixar seis unidades. Como prêmio, além da liderança, os brothers ganharam seis meses de presunto Seara.

1ª rodada:

Marília e Fred Nicácio

Gustavo e Key Alves (Vencedores)

Ricardo e Fred

2ª rodada:

Sarah Aline e Gabriel Santana

Larissa e Bruna Griphao (Vencedores)

Cezar e Domitila Barros

3ª rodada:

Gabriel e Paula (Vencedores)

Bruno e Aline Wirley

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.

4ª rodada:

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao (líderes)

Gabriel e Paula