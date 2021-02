Veja quem ganhou a segunda prova do líder do 'BBB21'

Após pouco mais de seis horas, Arthur e Projota ganharam a segunda prova do líder “BBB21”. Em um teste de resistência realizado em duplas, os brothers tinham que montar kits de acordo com as imagens que apareciam no telão. Agora, os dois terão que entrar em um consenso para decidirem quem ficará com a liderança e quem ficará com o prêmio.

O instrutor de crossfit e o rapper superaram as duplas Gilberto e Sarah, Nego Di e Lumena, Caio e Rodolffo, Pocah e Fiuk, Camilla de Lucas e João Luiz, Carla Diaz e Thais, Juliette e Viih Tube e Karol Conká e Arcrebiano ao longo da madrugada de hoje.

👑 Prova do Líder #BBB21:

A dupla Projota e Arthur foi a última a sair da Prova • #RedeBBB pic.twitter.com/EOxqsFetLg — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2021

Ao todo, 18 brothers participaram da disputa. Lucas Penteado foi vetado pelo até então líder, Nego Di: "Depois de tudo o que aconteceu, não tem como vetar outra pessoa que não seja o Lucas. A galera ‘tá’ acompanhando, ‘tá’ difícil conviver", justificou o humorista.