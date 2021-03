Projota decreta resultado do paredão de hoje: 'Thais sai'

Projota, o remanescente do "Gabinete do Ódio" - como ficou conhecido o grupo formado por Karol Conká, Nego Di, Lumena e Projota, que protagonizou várias polêmicas no "BBB 21" e acusações de abuso psicológico -, está confiante que permance na casa no paredão de hoje (16), mesmo tendo dado adeus a todos os seus aliados.

Em conversa com Pocah, nesta madrugada, ele apostou na saída de Thaís, que está na berlinda com ele e a funkeira. No papo, Pocah disse que já se sentiu fraca no jogo. Projota, então, colocou a situação da amiga como exemplo para comparar com o caso de Thaís, dando a entender que a sister não tenta mudar seu comportamento mais quieto para permanecer no programa.

"Eu fiquei muito frágil. Eu chorei muito com medo de ter passado uma imagem de chata", contou a participante. "Por que você tinha que melhorar? Por que você tinha que mudar?", perguntou o artista. "Para jogar, me mostrar ativa no jogo, para ficar no Big Brother", respondeu ela. "Então pronto! Ela sai. Você também acha a mesma coisa só que você não quer admitir", continuou Projota. "Eu não tenho certeza de nada", rebateu Pocah. "Ninguém tem certeza. É uma análise", afirmou o rapper.