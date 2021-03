Pocah rompe aliança com Thaís no 'BBB21': 'Você nem olhava na minha cara'

Apesar de colocar Thaís em seu pódio na final do “Big Brother Brasil 21”, Pocah se estranhou com a dentista e rompeu a aliança que elas tinham dentro do reality. Uma conversa séria entre as sisters nesta segunda-feira (1º) marcou o jogo das duas.

“No jogo, não dá para contar [com você]. Não abro mais nada para você quanto ao jogo. A gente pode ser amiga, mas vou separar amizade e jogo”, disse Pocah.

“Ontem, eu fiquei bem pensativa com aquele negócio que aconteceu de perguntar voto. Eu não sabia em quem você ia votar. Eu fiquei feliz que você fez pelo seu coração”, explicou Thaís. A cantora respondeu que sempre vai fazer pelo coração.

A história começou quando Thaís chamou a cantora para conversar e esclarecer a situação entre elas. Na cozinha da Xepa, a goiana indagou: “Eu estou te sentindo distante, eu queria saber o por quê”. Pocah rebateu: “Eu? Você que acordou e passou direto, não falou comigo. Ontem também, você nem ficou perto de mim”.

“Por isso mesmo que eu falei: ‘Siga o seu coração’. Não precisa. E aí eu até pensei, não precisava da gente ter aquela conversa, né. E aí teve uma hora que você falou assim: ‘Ah, então eu não posso contar com você’. Claro que pode”, continuou a dentista.

Pocah interrompeu a amiga e afirmou que realmente “não dá para contar” com a sister no jogo. “Eu nem sabia que você ia votar na menina (Sarah)”, justificou-se Thaís. Mas a goiana foi contestada por Pocah: “Eu falei que ela era uma opção”.

A funkeira declarou que vai começar a separar jogo e amizade. “Então, eu não sou mais a sua prioridade?”, questionou Thaís. “Não sei. Não sei porque, de fato, você não tem que ficar perto de mim pelo fato de eu ser uma pessoa aqui que acredita em você. Sempre acreditei em você, sempre me senti bem de estar ao seu lado”, disse Pocah.

“Eu não sou então mais [prioridade]?”, repetiu Thaís. “Não é isso, eu estou ainda um pouco chateada com as coisas que eu andei pensando, entendeu? […] Ainda estou chateada para falar a respeito disso. Porque é chato, não quero ficar correndo atrás de ninguém. Você ficou estranha comigo. No paredão, sentada no sofá, você nem olhava na minha cara, Thaís. Eu odeio esse sentimento”, completou Pocah.