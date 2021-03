Pocah revela que tem problemas por ser viciada em sexo

No paredão, a funkeira Pocah revelou em um papo com Carla Diaz na cozinha da xepa no "BBB 21" enquanto todos os outros brothers que tem problemas com sexo. "Eu sou ninfomaníaca. Eu tenho sérios problemas", declarou. "Quando eu falei que ia vir para cá, me perguntaram: 'Como você vai ficar sem isso?' e eu só falei: 'Eu vou ficar....", completou Pocah.

A ninfomania é um problema psiquiátrico que paciente tem um desejo compulsivo por sexo e excesso de apetite sexual a ponto de prejudicar a vida afetiva, social ou profissional. Errôneamente, o termo também é usado para falar de pessoas que gostam muito de sexo.

Carla Diaz aaproveitou para desabafar sobre a situação com Arthur. "Quando o Arthur vem querer visitar outras áreas, eu saio dando tapa porque não dá, não dá para deixar começar", disse a atriz. "Não conseguiria conhecer meu boy aqui", respondeu Pocah.

A funkeira já tem planos caso saia no paredão com Projota e Thaís. "Eu não quero sair, mas se eu sair, vou dar muito hoje", afirmou.