Pela segunda vez no paredão do BBB22, Natália chora nos braços de Linna

Pela segunda vez seguida no paredão do BBB22, Natália chora nos braços de Linn da Quebrada no BBB22. A mineira vai às lágrimas no Quatro Grunge e escuta da cantora: "Ai, amiga (....) Vai dar tudo certo!", diz.

Um pouco depois, Natália vai ao banheiro e chora mais uma vez. Sozinha, ela desabafa: "Não estou aguentando ser forte mais, não". Natália disputa um lugar na casa ao lado de Jessilane e Rodrigo.