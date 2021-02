Participantes do 'BBB21' já somam mais de 181 milhões de seguidores nas redes sociais

Com apenas um mês de “Big Brother Brasil 21”, os participantes do reality já somam 181 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo o carro-chefe o Instagram. Teve sister que entrou com pouco mais de três mil seguidores e nesta quinta-feira (25) já está com 11 milhões, como é o caso de Juliette Freire. Caio Afiune estava com 894 seguidores e agora tem mais de três milhões de seguidores.

O somatório das redes sociais dos brothers representa mais de 20 vezes a população de todo o Estado do Pará, de acordo com o Censo 2020.