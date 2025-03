Renata retorna ao BBB 25 após passagem pela Vitrine do Seu Fifi e surpreende brothers

Na manhã desta sexta-feira (14), a participante Renata voltou para a casa do BBB 25 após passar um dia confinada na Vitrine do Seu Fifi, uma dinâmica especial do reality show. Durante o período em que esteve fora da casa, a sister teve contato indireto com o público e recebeu diversas fofocas e informações externas.

A Vitrine do Seu Fifi permitiu que um brother saísse temporariamente da casa e fosse exposto em uma cabine de vidro localizada no Via Parque Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante esse período, Renata pôde captar recados trazidos por fãs e curiosos, que levaram cartazes e fizeram gestos para repassar informações à sister.

Com seu retorno, Renata trouxe consigo não apenas possíveis novos insights sobre o jogo, mas também uma grande vantagem: a imunidade para a próxima semana. Além disso, a sister também está no VIP, após um sorteio realizado esta manhã.

A notícia pegou os brothers de surpresa e promete movimentar ainda mais a dinâmica da casa, já que a sister pode compartilhar – ou não – as informações que recebeu enquanto esteve na vitrine.