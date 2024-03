O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quinta-feira (21/03)? Festa do Líder, alvos e desabafo

Na madrugada desta quinta-feira (21) aconteceu Festa do Líder no BBB 24. Giovanna aproveitou bastante sua festa ao lado dos brothers, com o tema "Hippie Chic". Os participantes se jogaram na pista de dança e até fizeram um desfile. É óbvio que também teve bastante papo sobre jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Quem é o mais forte?

Em conversa, MC Bin Laden colocou, mais uma vez, a mira em Beatriz. Masi tarde, o brother compartilhou o plano com Fernanda, que discordou. "O enredo da Bia é mais forte, não acho que ela é dona de nada, não acho ela nem talentosa, mas acho que a Bia mais forte que o Alegrete. É mais fácil quebrar ele do que ela", opina a sister.

"A gente tem que entender que aquele grupo não está quebrando. Não é porque eles são fortes não, é porque estão indo com gente menos impactante que eles, e eles já entenderam isso", afirma a sister. Em seguida, Bin, Fernanda e Pitel falam seus rankings, do mais fraco ao mais forte, do grupo rival. ""Beatriz, Alane, Matteus, Davi e Cunhã", diz Bin.

Na ordem de Fernanda, a dançarina vem na frente e o ranking é liderado por Davi. Já para Pitel, Matteus é o mais fraco e Beatriz a mais forte. "Está vendo como cada um tem uma visão diferente de força?", observa a sister.

Giovanna analisa a beleza de Matteus

Giovanna, Lucas Henrique e Leidy Elin estavam assistindo Davi e Matteus desfilarem. Giovanna, então, fala sobre um dos brothers e elogia a beleza dele, mas garante que não faz seu tipo.

"Giovanna, passarela. Olha", pede Lucas. "Não dá para ver, não", desconversa a sister. "Você é muito chata", reage Leidy. A Líder, então, completa: "Quando me perguntaram qual é o tipo de homem que eu gosto, esse aí é o que eu não gosto. É o hétero top biscoiteiro". "Presepeiro", opina Leidy. "Ele é super bonzinho, ele realmente é muito bonito, mas é zero o meu tipo", garante a mineira.

Desabafo de sister

Durante a festa, Isabelle desabafou com Davi sobre seu comportamento no jogo. A manauara confessou que às vezes se sente "lunática" e "deslumbrada". "Eu reciclo muito do que você me fala, só que eu realmente preciso tomar as decisões. Não é em uma coisa que você falou que eu vou ser influenciada assim. Essa sensação que eu tenho", começa.

A sister comenta que está se sentindo. "Lunática, deslumbrada, apaixonada pela vida ao ponto de eu falar: cara, não quero mais gostar de ninguém aqui dentro. Porque é difícil gostar de pessoas novas. Por exemplo, eu ir lá, tem alguém ali no canto sozinho eu quero ir lá, não quero deixar a pessoa sozinha", explica.

"Você tem que parar um pouco, respirar e ver onde você está errando, onde quer melhorar, quais são os pontos que acha que te machucada, pode te prejudicar e procurar você mesmo se ajudar. Conversar com um psicólogo, é muito importante. Ele vai te dar direções, conselhos", diz Davi.

Brother apaixonado?

Na madrugada, Lucas Henrique passou a maior parte do tempo admirando Pitel de longe, alimentando os rumores de que estaria apaixonado. Os dois dançaram juntos o hit 'Beautiful', de Charlie Wilson, Pharrell Williams e Snoop Dogg. Os dois vão se aproximando aos poucos, Lucas segura a nuca da sister por um tempo e depois abraça a sister.

Em outro momento, a sister dançava 'Miss Independent', de Ne-Yo, com Giovanna. Elas sensualizaram com passos de dança sincronizados. Buda, que estava sentado em uma das poltronas próximo às duas, observava Pitel. Após alguns minutos, ele soltou um suspiro, se abraçou em uma das almofadas da decoração da festa e se deitou sozinho na poltrona enquanto as duas dançavam.

