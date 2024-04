O que aconteceu no BBB na madrugada desta quinta (04/04)? Festa Top 8 e brothers emocionados

Na reta final do BBB 24, os participantes curtiram uma festa em homenagem ao Top 8 do programa. A madrugada desta quinta-feira (4) foi repleta de emoções e muitas surpresas musicais. Além disso, os brothers comemoraram a permanência na casa. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

Paulo Ricardo e Top 8

Abrindo as apresentações da noite, o cantor Paulo Ricardo encantou a todos com uma versão intimista de "Vida Real", música oficial do Big Brother Brasil, acompanhado apenas de voz e violão. A noite também reservou uma polêmica quando o cantor supostamente ignorou Davi.

A emoção tomou conta da casa quando receberam uma homenagem ao top 8, com a exibição de trechos do reality, levando muitos às lágrimas. Em um telão na Festa desta quarta, os brothers choram e alguns se ajoelham emocionados com as imagens. Após o vídeo, Davi e Isabelle se abraçam, enquanto Beatriz acolhe Matteus e Giovanna abraça Lucas Henrique.

Participações nacionais e internacionais

A madrugada reservou ainda mais surpresas para os brothers, com a participação virtual de artistas internacionais. Cyndi Lauper surpreendeu Isabelle e Giovanna com uma mensagem especial, parabenizando o Top 8 e prometendo um encontro no Rock in Rio. A cantora pop apresentou os hits "Girls Just Wanna Have Fun" e "True Colors".

"Vocês estão no TOP 8, parabéns! Vocês provavelmente não sabem ainda, mas quando deixarem a casa, poderão me assistir no Rock in Rio", disse Cyndi.

Não ficando atrás, a banda Magic!, conhecida por seu hit "Rude", também enviou uma mensagem empolgante sobre seu show no Brasil. "Oi, Big Brother Brasil! Mal podemos esperar para vê-los em nosso show no Brasil", avisou Nasri, o vocalista da banda.

E não foram apenas as estrelas internacionais que brilharam na festa, artistas brasileiros como Manu Bahtidão, Di Ferrero e Vanessa da Mata também agitaram a celebração com suas performances.

Banho de piscina

E para fechar a noite com chave de ouro, Alane, Beatriz e Isabelle decidiram dar um mergulho na piscina. O clima descontraído e de comemoração levou as três a planejarem um banho de piscina nuas. "E se eu pular na piscina nua? Eu não sei onde estão os meus biquínis", comenta Alane. "Bora. Aí depois tenho crise de imaturidade, volto, choro", responde Isabelle. "Então agora vamos levantar o braço", sugere a paraense. Beatriz também incentiva as sister, e elas animam em pular na piscina novamente sem a parte de cima do biquíni.

No entanto, pouco tempo mais tarde, as três pulam juntas na piscina, mas com biquíni. E comemoram a chagada ao Top 8 e agradecem pela permanência no programa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)