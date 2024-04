Festa do Top 8 começa com Paulo Ricardo cantando 'Vida Real' e emociona brothers

Nesta quarta-feira (03), o Top 8 do BBB 24, ganhou uma super festa. Alane, Beatriz, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus e os emparedados da vez Davi e MC Bin Laden tiveram sua trajetória dentro do programa resgatada na comemoração.

Através dos painéis de LED nas paredes, os participantes tiveram alguns dos seus momentos durante o confinamento exibidos. O figurino de cada participante faz referência a sua vida fora da casa e na playlist as canções que eles mais gostam.

A festa começou com um pocket show de Paulo Ricardo. Em um formato de roda, os brothers se reuniram ao redor do artista, que se apresentava de forma intimista. Ele começou o seu show com a música “Vida Real", música tema do reality, emocionando os participantes.