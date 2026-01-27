O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa segunda-feira (26)
Com o Sincerão, novas tretas surgiram na Casa
Os participantes do Big Brother Brasil 26 ficaram com os ânimos aflorados na noite dessa segunda-feira (26). Os brothers e sisters participaram do Sincerão e precisaram dar alguns títulos uns aos outros. Com a dinâmica, novas tretas surgiram na Casa e perduraram a madrugada.
Resumo BBB - Noite de segunda-feira (26)
Sincerão com nova treta
Uma nova rivalidade surgiu durante o Sincerão: Sol VS Ana Paula. Durante a dinâmica, os protagonistas da semana precisavam definir quem fosse o mais falso, vtzeiro, manipulador, influenciável, chato, inútil, leva-e-traz e menos confiável. Ana Paula disse que Sol era inútil no jogo, provocando uma grande confusão com a sister. Sol se irritou e incluiu Juliano e Milena na briga, pedindo respeito pela história que construiu.
Consolo pós-briga
Após a treta com Ana Paula, Sol foi consolada por outros participantes, entre eles Babu, Jordan, Breno, Sarah e Gabriela. Breno ressaltou para Sol que, se ele está no programa, foi porque ela esteve primeiro e Babu lembrou que é necessário saber jogar.
Tirando satisfações
Quando a dinâmica encerrou, Gabriela foi questionar Babu sobre receber o título de “menos confiável”. Babu perguntou a ela porque estava falando olhando para a câmera e não para ele, e pediu que ela conversasse olhando no olho. Gabriela disse que estava suja e molhada, e Babu disse para ela se secar e trocar para eles trocarem ideia.
#FicaMatheus
Jonas e Maxiane conversaram sobre o possível eliminado da semana. O brother deixou claro que prefere que Matheus permaneça na Casa e ela concordou. Para Jonas, Matheus é melhor do que Boneco.
Não aceita ser planta
Solange deixou claro que não vai fazer contenda sem motivo. Enquanto se limpava após o Sincerão, a sister disse a Ana Paula que as pessoas querem que ela brigue, mas ela não fará isso sem razões. Ana Paula concordou e afirmou que esse posicionamento é melhor do que inventar situações.
Quem avisa amigo é
Marcelo chamou Samira para conversar e a alertou sobre a falta de posicionamento. O brother disse que ela precisa tomar uma posição, porque ficar em cima do muro não é bom. Marcelo ressaltou que não estava fazendo pressão.
Livre do monstro
Chay foi liberada do monstro e comemorou o momento com os brothers da Casa.
Abalo emocional
Juliano, que foi envolvido na treta entre Sol e Ana Paula, ficou emocionalmente abalado com o que ouviu. O brother foi aconselhado por Milena a permanecer firme, mas não conseguiu conter as lágrimas.
Segredos revelados
Durante conversa com Samira e Paulo Augusto, Brígido falou que tem segredos da Ana Paula para falar. As informações foram coletadas enquanto ainda estavam fora da Casa. Segundo o brother, ele está esperando o momento certo para contar.
Queridômetro pouco importa
Na cozinha, Babu falou aos brothers que pouco se importa com o Queridômetro. O veterano afirmou que não leva a sério os emojis colocados e Jonas discordou, dizendo que precisa considerar porque é um jogo.
