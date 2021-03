O meme é real! Lumena alerta sobre uso não autorizado de sua imagem

Lumena virou meme após sua participação polêmica no “Big Brother Brasil 21”, por não autorizar diversas coisas dentro da casa. Mas tem empresa que vem utilizando a imagem da ex-BBB sem a real autorização da baiana. Por isso, ela comentou, em um vídeo publicado nesta terça-feira (9), que sua assessoria jurídica está indo atrás de quem usar sua imagem, sem a devida autorização, para fazer publicidades nas redes sociais.

“Estou curtindo essa parada dos filtros, alguma coisa tinha que prestar desse BBB, desse Big Babylon”, disse ela usando filtros do Instagram com suas frases marcantes no reality.

ela faz o dinheiro dela pic.twitter.com/MrrtVD9Ml5 — ma ri. (@acostumadinha) March 9, 2021

Em seguida, ela alertou para o assunto sério. “Mas o papo reto é o seguinte: as publis, os negócios de propaganda não estão autorizados. Assessoria de comunicação jurídica está na atividade, então pega a visão, manda um e-mail aí”, disse.

“Mas qual é o B.O.? As empresas que estão usando minha imagem sem autorização aí é mole, né, meu bonde?! Manda um e-mail, uma mensagem, chega no contatinho e faz aquele acordo”, completou.