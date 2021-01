Novidades do ‘BBB21’ incluem aplicativo de paquera e podcast exclusivo para líder e ‘brothers’

Os spoilers da próxima edição do Big Brother Brasil estão circulando pela web. A produção do reality show confirmou na manhã desta quarta-feira (13), que os confinados terão um aplicativo de paquera, chamado de ‘Flecha’, para declarar interesse romântico uns aos outros.

Tiago Leifert, apresentador do programa, revelou nestes últimos dias, que as ‘sisters’ e os ‘brothers’ vão poder flertar entre si. Caso seja mútuo o interesse, os participantes serão informados sobre o “match”, como nos aplicativos de relacionamento.

Outra novidade é que agora o líder da semana ganhará um podcast, também no espaço #FeedBBB, com conteúdo secreto para os demais participantes. A programação será disponibilizada no GShow.

A estreia está marcada para o dia 25 de janeiro, mas a escalação dos confinados seré divulgada na próxima segunda-feira, dia 18, segundo o diretor do programa, Boninho.

Este ano, inicialmente, serão apenas 14 participantes no reality e, a Casa de Vidro não fará parte da programação.

Um dos vídeos divulgados no instagram do programa confirmou que ele terá 100 dias de duração, dividido em Pipoca x Camarote; além de contar com provas de resistência, bate e volta, Bigfone, anjo e monstro e jogo da discórdia.