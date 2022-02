No paredão do BBB22, Arthur Aguiar afirma: 'Não sei como vou participar desse Jogo da Discórdia'

Após conversar com Linn da Quebrada, Arthur Aguiar senta na cozinha da Xepa para um papo com Naiara Azevedo antes do Jogo da Discórdia desta segunda-feira (7). A cantora comenta com o brother sobre a experiência de estar emparedada no BBB 22: "Eu sei, é doido. Mas eu já passei por tudo isso aqui dentro. Fica em paz, passa".

A sister segue: "Eu não li os livros que você leu, não tenho a bagagem emocional, mas eu passei também por muita coisa. Acredite, tudo passa. Essa dor no seu coração vai passar".

O ator comenta: "É louco, que eu não sei como vou participar desse Jogo da Discórdia. Pela primeira vez, eu não estou com vontade de falar. Principalmente falar sobre o outro. Estou com vontade de falar sobre mim. O que fiz ou deixei de fazer, me posicionar ou esclarecer algumas situações que não estão claras".

Naiara diz: "Talvez você tenha que falar sobre o outro, sim. Você sabe sobre quem quer falar". Arthur afirma: "Eu quero falar mais sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. E principalmente sobre os achismos que foram criados aqui. Todo mundo entrou num achismo".