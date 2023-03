No México, Key Alves ‘foge’ de questionamentos sobre Lula: ‘Não quero falar sobre isso’

A ex-participante do BBB 23, Key Alves, evitou falar de política no La Casa de los Famosos, do México, após ser questionada sobre o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). A jogadora de vôlei, que já publicou uma foto em ato convocado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro (PL), em 1º de maio de 2022 no Rio de Janeiro, está em um intercâmbio entre os realities.

"E como é Lula?", perguntou um mexicano. "Vamos mudar de assunto", pediu a ex-BBB, que chegou a se levantar da mesa para “fugir” do assunto.

De volta à mesa, a oitava eliminada do “BBB 23” foi novamente questionada, dessa vez, sobre o nome do presidente anterior. Ela sugeriu que poderia ser “cancelada” se os participantes insistissem no assunto.

“Ai, eu não quero falar sobre isso. No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha as pessoas acabam com você”, declarou.