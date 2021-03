No ‘Mais Você’, Lumena fala sobre racismo, amizade com Karol, briga com Lucas e vocabulário difícil

Lumena, a quinta eliminada - em paredão - do "BBB 21", participou do tradicional café da manhã de quarta-feira com Ana Maria Braga. À apresentadora, ela disse que fez escolhas e alianças que a atrapalharam no jogo.

"Me perdi no meu propósito por conta de escolhas que fiz lá dentro. Fiz alianças com pessoas, com escolhas que me organizavam e me desorganizavam. Minha estratégia foi ficando em segundo plano em prol de outras escolhas que não eram tão saudáveis", contou.

Momentos depois, Ana a questionou sobre os embates que ocorreram na casa. “Eu não ia para o Big pra causar treta não. Meu propósito era dançar”. Lumena, então, explicou por que reagiu no dia em que os meninos da casa se maquiaram e ela pediu que aquilo não se repetisse. A ex-BBB contou que temia por aquela "brincadeira" ser vista como violência.

"Na minha história de vida, precisei lapidar várias coisas e nominar o que seria. As pessoas brincavam sobre minha cor e cabelo e, com o tempo, fui entender que as brincadeiras poderiam ter outros nomes. Aquele momento me acionou, veio como um toque. Aquela brincadeira poderia vir com outros nomes, como uma violência simbólica", contou.

“Racismo reverso”

Ana Maria contou, de forma geral, sobre seus erros ao falar sobre racismo — a apresentadora citou o "racismo reverso" ao criticar uma fala de Lumena sobre branquitude na segunda-feira (1). Ela se desculpou e exibiu a fala da especialista Luana Genot. Lumena concordou com a fala da especialista e explicou como eram as relações de raça no BBB.

“Minha jornada com a Carla não foi algo que me dei. O termo branquitude se aplica por categorias e não consigo me isentar de falar. Eu, menina negra, socializada num país que nunca assumiu... Cresci com pouquíssimas referências de mulheres iguais a mim no entretenimento. Hoje entendo que aciona um debate de relações raciais. O entretenimento coloca imagens de mulheres parecidas com Carla Diaz”.

A psicóloga disse que fez uma análise de Carla a partir das relações raciais — mas não dizendo que Carla reproduziu algum racismo contra ela.

"Alguns comportamentos dela são resultantes de relações que ela tem na sociedade. Consegui fazer interlocuções sinceras com Juliette, com a Viih. Infelizmente com a Carla não consegui. Não sei se infelizmente ou felizmente, não consegui. Eu não fui para o reality tocar nessas questões. Mas nossas jornadas se chocam, com ela foi o debate das relações raciais", concluiu.

Preto ou negro?

Ana Maria ainda reviveu uma discussão que já havia sido protagonizada por Babu Santana na edição passada: qual termo correto para se referir à população negra? O IBGE determina "negros" como o grupo composto por "pretos" e "pardos".

Lumena afirmou que o termo, na verdade, não tem que ser pensado no "mais correto", e sim no que vai respeitar a pessoa. "Não priorizo muito o termo mais certo, mas quais seriam os termos que humanizam as subjetividades. O debate reivindica respeito, igualdade e desconstruções de estereótipos de pessoas com o mesmo tom de pele [que eu]. Reivindicar o termo que respeita", contou.

O jogo

Ana Maria decidiu falar de erros e acertos da DJ. Ela pediu para Lumena contar sobre sua parceria com Karol Conká. “Tive que competir com artistas que admirava aqui fora. Karol era uma delas. Foi um pouco complexo para mim: criticar quando deveria, passar a mão na cabeça quando não deveria. Teve erros explícitos que reverberaram na eliminação dela, descobri ontem. Não tenho o que questionar”.

Lumena ainda chamou Karol de "parceirinha", reconhecendo a ex-sister como seu principal vínculo dentro da casa.

E Lucas?

Quando saiu, Lucas Penteado afirmou que queria conselho de Lumena sobre ter coragem em se abrir publicamente como membro da comunidade LGBTQI+. Ele e a ex-sister tiveram brigas na casa. Lumena afirmou que nunca quis eliminar o ator do jogo.

“Me doei muito para o Lucas no primeiro momento, teve uma identificação religiosa. As festas associadas a bebida reverberavam nos nossos comportamentos, no dele de maneira muito específica. Quando via ele acionar um modo comigo, tentava me defender”.

Só que essa entrega foi rompida porque Lumena precisava se defender no jogo, segundo ela mesma.

"Em nenhum momento quis tirar ele do jogo, todas as entregas foram sinceras e reais — e Gil chegou a me chamar a atenção. Estava me anulando, como já vi minha mãe, avó, se anular por jornadas de homens. Isso me acionou matrizes que são de fora do jogo. Ao me doar tanto a Lucas, estava me anulando em prol da jornada dele, [foi quando] acionei meu dedo na cara. Precisava me defender", desabafou.

Projota, palavras difíceis e vida seguindo

No fim, a psicóloga e DJ apontou que não guarda ressentimentos de nenhum brother — nem de Carla Diaz, que a indicou ao paredão depois de atender o big fone.

"Projota é um artista que admiro muito aqui fora, e lá dentro conhecemos outros lados. Tenho críticas ao estilo de jogo. E Carla Diaz me tirou do corre, mas vida que segue", disse com bom humor.

Sobre usar palavras difíceis como "ressignificar", "jornada" e outras mais, Lumena disse que elas vêm da vida acadêmica. "O vocabulário vem de manter o currículo Lattes organizado. Lá dentro o corre é outro", encerrou, aos risos.