No BBB24, Beatriz faz comentário sobre Giovanna: 'A hora dessa planta vai chegar'

Na área externa, Beatriz, Davi e Matteus conversam após resultado da Prova do Anjo. O motorista de aplicativo fala sobre o Paredão e especula sobre o Poder Curinga conquistado por Matteus. Davi comenta: "Mano, se eu pego esse Anjo aí". Beatriz afirma: "Ela iria perder o quarto na hora. Eu estava com sangue no olho, falei até com o Brasil".

A sister segue falando: "Mas a hora dessa planta vai chegar, Davi. Calma, vai chegar". O brother ri e a vendedora diz: "Ela que me aguarde. (...) Se eu pego o Anjo ela iria perder o quarto na hora, sem massagem, sem piedade".

Davi concorda e pontua: "Não tem massagem pro lado de cá, a gente vai ter massagem pro lado de lá?".