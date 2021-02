Nego Di sugere próxima eliminada; confira

Após ser eliminado com 98,76%, uma rejeição recorde no “BBB21”, Nego Di participou do "BBB: A Eliminação" (Multishow). Durante a entrevista, o brother chegou a cancelar Karol Conká, sister que foi uma de suas principais parceiras no jogo. Um dos apresentadores questionou se Nego foi um vilão no game.

"Um dos. (...) Tudo que eu vou fazer na vida eu não consigo não brincar. A gente não tem como ter noção do que ‘tá’ rolando, e eu falava para o Projota 'Será que nós somos os maus da edição? Tu? Somos os vilões?'", respondeu ele.

Além disso, o humorista também deu sua opinião de quem será o próximo a deixar a casa. "Eu acho que corre o risco de a Lumena sair semana que vem", revelou ele.