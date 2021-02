Nego Di quer entregar 'coroa da rejeição' para Karol: 'Será?'

O último eliminado do "BBB21", Nego Di, marcou a história do reality por ter sido o participante que deixou a casa com a maior rejeição (98,76%), tirando os cerca de três anos de reinado de Patrícia Leitte, do "BBB18", que saiu com 94,26%. Mas o humorista não pretende ficar com o título por muito tempo.

Em uma publicação nesta manhã (22), Nego Di postou um meme em que aparece o próprio entregando uma coroa para Karol Conká. "Será que vai?", escreveu na publicação, especulando que Karol possa superá-lo.