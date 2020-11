Marcação de Ivy sobre Babu no BBB2020 vira meme no domingo de eleição

O domingo das eleições (15) teve vários fatos curiosos, e um deles levou os nomes dos ex-BBBs Babu Santana e Ivy Moraes ao Trending Topics do Twitter. Tudo por conta de uma piada feita durante a última edição do reality e que foi repercutida pelos internautas, lembrando a verdadeira "perseguição" de Ivy a Babu, que foi ao paredão oito vezes por indicação da sister.

Das 12 semanas que passou na casa do BBB20, em quase 70% do tempo de programa Ivy tentou tirar o ator do jogo. Os fãs do programa não esqueceram a saga da mineira em descartar o oponente e aproveitaram para ironizar a ex-sister. Nas redes sociais, circularam memes com a foto de Ivy e frases em que ela afirma votar em Babu. Em uma montagem, Ivy aparece com o aplicativo do E-título, pronta para confirmar seu voto no ator.

"A Ex-BBB Ivy teve uma crise de choro ao chegar na urna e descobrir que não poderia votar no Babu", ironizou um internauta. O perfil Memes São Luís foi ainda mais longe: "Imagina quando Ivy chegar na urna hoje e e descobrir que não dá pra votar no Babu?", questionou.