Mãe dos gêmeos do BBB é casada há 12 anos com jogadora medalhista; saiba mais

A mãe de João Pedro e João Gabriel, participantes do BBB 25, é casada há 12 anos com outra mulher. Marcia Siqueira, design de sobrancelhas, tem como companheira Carla Melo, que trabalha numa farmácia, em Petrolina de Goiás, cidade em que os brothers e a família moram.

João Gabriel, quando contou aos outros integrantes do reality, afirmou: "Prefiro ver a minha com uma mulher que com um homem. Tem uns homens que são malas demais. Eu não ia aguentar ver alguém judiando da minha mãe".

Apesar de Carla ser uma pessoa discreta quando o assunto é a vida amorosa e não publicar fotos com a esposa, a madrasta já revelou a torcida para os gêmeos do BBB 25 ao publicar uma foto com eles.

"Boa sorte meus meninos vcs já são vencedores estamos todos aqui na torcida esse BBB é de vcs estou muito orgulhosa de ver onde vcs chegaram conte comigo sempre amo muito vcs @gabrielgemim @pedrogemim", escreveu Carla numa postagem

Quem é a madrasta dos gêmeos do BBB?

A madrasta de João Gabriel e João Pedro é uma mulher que gosta de esportes. Ela chegou a disputar alguns torneios de futebol e futsal em Goiás. Inclusive, em suas redes [e possível fotos dela com troféus e como medalhista de torneios amadores. Além disso, ela é fã de ciclismo.

Carla também se mostra ser uma pessoa muito devota à Igreja Católica.

