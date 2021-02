Mãe de Gilberto fala sobre carinho dos fãs: 'Pagaram até minha internet'

Dona Jacira, mãe de Gilberto, do "Big Brother Brasil 21', contou que tem recebido muitas mensagens, cartas e até mesmo, doações dos fãs de seu filho. O brother vem acumulando admiradores por sua participação no reality e o carinho está sendo sentido pelos familiares.

“Tenho recebido um carinho muito grande. Estou assustada até com todo esse carinho. São muitas mensagens e cartas. Os fã clube até se juntou e me deu mais de trinta camisas para a gente distribuir na família. Teve fã que pagou meu Globoplay e internet. O meu filho é muito querido”, conta ela.

Dona Jacira é cozinheira e está desempregada há um mês. Passando por momentos de dificuldade, ela sonha que com a participação do filho no reality show e a possível conquista do prêmio de R$ 1,5 milhão a situação melhore.

“Estou desempregada há um mês e estamos passando por um aperto. Estou sem máquina de lavar, a geladeira pifou, o fogão está com uma boca só funcionando... Queria arrumar a geladeira, mas ia ficar em 380 reais e não tenho esse dinheiro. Então, quem é pobre como nós somos, tem a meta de sair do 'BBB' com a bufanfa. Se ele vencer, o dinheiro será dele, mas sei que ele quer me dar uma forcinha. Ele me ama muito e vive por mim. Torcemos para ele ficar até o fim, mas se isso não acontecer, a casinha e o quartinho dele estarão aqui. Está tudo bem, a vontade do povo que vale”, afirmou dona Jacira.