Lucas fica em prantos após discussão com Kerline

Após a discussão que Lucas e Kerline tiveram durante a Festa do Ano Novo no BBB, o conflito virou a pauta da casa. Ao conversar com os outros brothers e tentar expor seu lado da briga, Lucas não conseguiu conter o choro.

Em um primeiro momento, o ator se escondeu no quarto até se acalmar, de onde seguiu para o banho. Embaixo do chuveiro, as lágrimas voltaram à face de Lucas. Karol Conká, Nego Di, Juliette, Pocah, Sarah e outros participantes, ao verem a cena no banheiro, se uniram para consolá-lo.