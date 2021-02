Luan Santana demonstra interesse em Juliette: 'Avisa que tem DM'

Será que vai dar match? Luan Santana, que não assume relacionamento desde o ano passado, utilizou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (18) para mandar um recado aos administradores do perfil de Juliette, pedindo para eles avisarem a sister após o fim do "Big Brother Brasil 21" que ele mandou uma mensagem direta na web.

“Oi administradora, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM”, escreveu o sertanejo no Twitter.

@FreireJuliette oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM ♥️ — Luan Santana 🕊 (@luansantana) February 18, 2021

“Luan do céu, ela vai ficar feliz demais com isso, pode deixar que vamos avisar”, respondeu a administradora do perfil da paraibana nas redes sociais.