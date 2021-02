Karol Conká volta a dizer que Carla Diaz 'dava em cima' de Arcrebiano

Karol Conká e Pocah amanheceram o dia conversando depois da festa da líder no "BBB21". No papo, Karol voltou a dizer que Carla Diaz "dava em cima" de Arcrebiano, mesmo após ter se desculpado com a atriz.

"É óbvio que eu fiquei com ciúmes. Depois do almoço eu ia ver, ele sentava do gramado, ela ia atrás. A Lumena viu ele saindo do banho e ela fazendo 'ei garotão' com ele enrolado na toalha. Eu fiquei louca de ciúmes", disse.

Segundo ela, o seu problema é externalizar demais o ciúme e contou que também sentiu ciúmes da aproximação entre Carla e Camilla de Lucas. Pocah diz que também ficou com ciúmes da influenciadora.

"Eu sei o que eu tô falando, eu só errei em falar palavras chulas, mas de resto, tava tudo bem em sentir o que eu tava sentindo, porque realmente deu ciúmes. Era o tempo todo. Depois me matou ela falar 'eu mal falava com ele'. Isso piorou a situação (...) Parecia um jogo comigo, ela fingindo que nada aconteceu. Ninguém tava vendo o que eu tava vendo", falou ainda.

"Ficou um bagulho meu e dela, 'eu sei o que eu vi, você sabe o que rolou, e por mais que você queira fazer esse teatro que você é vítima, você sabe do que eu estou falando'", disse Karol sobre a relação entre as duas, dando a entender que Carla está ciente de que estava investindo no modelo.